Эриксен достиг соглашения с клубом АПЛ

Полузащитник вернется в Англию

Фото: Sky Sports

Полузащитник Кристиан Эриксен вернется в Англию.

В ближайшее время он подпишет контракт с «Брентфордом». Таким образом, он возобновит карьеру, сообщает Mirror.

Он не играл с Евро-2020. Во время матча Дании против Бельгии он потерял сознание прямо на поле и перенес остановку сердца.

Хавбеку имплантировал кардиовертер-дефибриллятор, с которым в Италии играть ему запретили. Из-за этого, он расторг контракт с «Интером».

Эриксен ранее играл в АПЛ за «Тоттенхэм».