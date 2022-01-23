Клуб АПЛ сделал предложение Эриксену
Эриксен достиг соглашения с клубом АПЛ
Полузащитник вернется в Англию
12:56
Фото: Sky Sports
Полузащитник Кристиан Эриксен вернется в Англию.
В ближайшее время он подпишет контракт с «Брентфордом». Таким образом, он возобновит карьеру, сообщает Mirror.
Он не играл с Евро-2020. Во время матча Дании против Бельгии он потерял сознание прямо на поле и перенес остановку сердца.
Хавбеку имплантировал кардиовертер-дефибриллятор, с которым в Италии играть ему запретили. Из-за этого, он расторг контракт с «Интером».
Эриксен ранее играл в АПЛ за «Тоттенхэм».
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