Эриксен может возобновить тренировки в течении недели

Полузащитник прибыл в расположение команды

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен в ближайшее время может возобновить тренировки.

Датский хавбек вернулся в Милан и прибыл в расположение команды. Ему предстоит пройти ряд тестов, сообщает GFNI.

Если они покажут хороший результат, то Эриксен сможет возобновить тренировки. Врачи пока не уверены в вердикте.

Эриксен потерял сознание во время Евро-2020 в матче за сборную Дании. Сообщалось, что он может завершить карьеру.

Также была информация, что в Италии играть ему могут запретить.