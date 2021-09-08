Эриксен может возобновить тренировки в течении недели

Чемпионат Европы. Италия – Словения. Видео трансляция
16:45
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен в ближайшее время может возобновить тренировки.
Датский хавбек вернулся в Милан и прибыл в расположение команды. Ему предстоит пройти ряд тестов, сообщает GFNI.
Если они покажут хороший результат, то Эриксен сможет возобновить тренировки. Врачи пока не уверены в вердикте.
Эриксен потерял сознание во время Евро-2020 в матче за сборную Дании. Сообщалось, что он может завершить карьеру.
Также была информация, что в Италии играть ему могут запретить.
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