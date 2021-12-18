«Интер» впервые за 25 лет выиграл 5 матчей подряд в чемпионате Италии всухую
Эриксен не планирует завершать карьеру
Хавбек официально покинул «Интер»
Кристиан Эриксен / Фото: Eurosport
Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен не планирует завершать карьеру игрока, сообщил агент футболиста Мартин Шуц в интервью La Gazetta dello Sport.
«Могу подтвердить, что Кристиан продолжит заниматься профессиональным футболом. Несколько недель назад мне позвонили из двух клубов».
Напомним, Эриксен официально покинул «Интер» из-за того, что в Серии А не разрешают играть с дефибриллятором, который установили футболисту после сердечного приступа.
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