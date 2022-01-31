Эриксен обратился к фанатам «Брентфорда»

Игрок вернулся в АПЛ после долгой паузы без футбола

Кристиан Эриксен / Фото: Eurosport

Новоиспеченный хавбек «Брентфорда» Кристиан Эриксен высказался о своем возвращении в АПЛ. Его цитирует пресс-служба клуба.

«Привет, это Кристиан Эриксен. Рад сообщить, что я теперь — игрок «Брентфорда». Не могу дождаться начала работы. Надеюсь, увижу всех вас очень скоро».

Напомним, Эриксен не играл в футбол с июня 2021-го года, когда получил сердечный приступ в матче Евро-2020 между Данией и Финляндией (0:1). После этого хавбек ни разу не выходил на поле в составе «Интера».