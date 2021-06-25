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22:00 Италия - Австрия -:- Запланирован

Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед игрой плей-офф Евро-2020

Полузащитник поддержал команду
Футбол Евро-2020
20:10
Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед игрой плей-офф Евро-2020
Фото: BBC

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прибыл в лагерь национальной команды.

Хавбек поддержал команду перед матчем плей-офф Евро-2020, сообщает The Sun. Датчане сыграют против Уэльса.

Эриксен не сможет помочь команде на чемпионате Европы. Он потерял сознание в первой игре Евро и был госпитализирован. В последствии он перенес операцию.

Матч Уэльс – Дания состоится 26 июня.

Онлайн трансляция матча Уэльс – Дания.

Видео трансляция матча Уэльс – Дания.

Андрей Усмонов
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Теги

Кристиан Эриксен сборная Дании (футбол)

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