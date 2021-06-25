Нападающий сборной Дании может вернуться в АПЛ и стать одноклубником Ярмоленко
Эриксен посетил тренировку сборной Дании перед игрой плей-офф Евро-2020
Полузащитник поддержал команду
Фото: BBC
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прибыл в лагерь национальной команды.
Хавбек поддержал команду перед матчем плей-офф Евро-2020, сообщает The Sun. Датчане сыграют против Уэльса.
Эриксен не сможет помочь команде на чемпионате Европы. Он потерял сознание в первой игре Евро и был госпитализирован. В последствии он перенес операцию.
Матч Уэльс – Дания состоится 26 июня.
Онлайн трансляция матча Уэльс – Дания.
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