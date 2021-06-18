Эриксен – после прихода в сознание: ««Вот д*рьмо, мне только 29 лет»
Немецкий врач, оказывавший помощь Кристиану Эриксену во время трагического инцидента на матча Дания – Финляндия, Йенс Кляйфельд рассказал The Guardian, какие слова произнес датский футболист когда очнулся:
«Я был на трибуне на противоположной стороне, когда он рухнул. Сначала я ничего такого об этом моменте не подумал. Но потом увидел, что доктор датской команды ведет себя довольно беспокойно. Я понял, что происходит что-то ненормальное.
Игроки схватились за головы. В этот момент я дал знак боковой команде, и они выбежали на поле. У них был с собой дефибриллятор. Затем я сказал своим коллегам, с которыми сидел на трибунах: «Мы должны выйти на поле».
Датские врачи сначала не осознавали масштаба ситуации. Приступая к реанимации, нужно делать это как можно быстрее. Но врачи команды в основном лечат другие травмы, поэтому им сложнее сразу распознать внезапную остановку сердца.
Это стало ясно, когда я увидел, как они пытались вытащить язык из его горла. Так не спасают жизнь.
В таких случаях скорость имеет решающее значение. Здесь потребовалось 2-3 минуты, чтобы Эриксен получил удар током. Это означало, что его шансы на выживание были очень высоки.
Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: «Ты вернулся?» Он сказал: «Да, я здесь». А потом он добавил: «Вот дерьмо, мне только 29 лет».
В матче со сборной Финляндии у Эриксена случился сердечный приступ. Игрока реанимировали на протяжении 10 минут, после чего он все таки пришел в себя.
Напомним, Эриксен перенес операцию на сердце.
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