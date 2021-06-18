Эриксен – после прихода в сознание: ««Вот д*рьмо, мне только 29 лет»

Кристиан Эриксен / фото - Goal

Немецкий врач, оказывавший помощь Кристиану Эриксену во время трагического инцидента на матча Дания – Финляндия, Йенс Кляйфельд рассказал The Guardian, какие слова произнес датский футболист когда очнулся:



Игроки схватились за головы. В этот момент я дал знак боковой команде, и они выбежали на поле. У них был с собой дефибриллятор. Затем я сказал своим коллегам, с которыми сидел на трибунах: «Мы должны выйти на поле».

Датские врачи сначала не осознавали масштаба ситуации. Приступая к реанимации, нужно делать это как можно быстрее. Но врачи команды в основном лечат другие травмы, поэтому им сложнее сразу распознать внезапную остановку сердца.

Это стало ясно, когда я увидел, как они пытались вытащить язык из его горла. Так не спасают жизнь.

В таких случаях скорость имеет решающее значение. Здесь потребовалось 2-3 минуты, чтобы Эриксен получил удар током. Это означало, что его шансы на выживание были очень высоки.

Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: «Ты вернулся?» Он сказал: «Да, я здесь». А потом он добавил: «Вот дерьмо, мне только 29 лет».