Эриксен сможет продолжить карьеру, и даже стало известно, когда он выйдет на поле

Датчанин продолжит играть в футбол

Кристиан Эриксен / фото - FC Inter

Хавбек «Интера» Кристиан Эриксен рассказал Nettavisen.so о своем самочувствии и поделился, когда сможет вернутся на футбольное поле:

«Через четыре-пять месяцев я снова начну играть. Со мной все в порядке».

Карьера полузащитника, как и его жизнь, оказались под угрозой, когда в матче Евро-2020 он упал без сознания после сердечного приступа. Игрок реанимировали около 10 минут.

Уже в больнице игроку провели операцию по имплантированию кардио-дефибриллятора, но это устройство может помешать ему выступать в Серии А.

Ранее Эриксен прибыл на клубную базу,где его тепло встретили партнеры по команде.

Напомним, «Интер» может потерять свою главную звезду.