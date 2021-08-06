Он вернулся! Эриксен прибыл на клубную базу «Интера»
Эриксен сможет продолжить карьеру, и даже стало известно, когда он выйдет на поле
Датчанин продолжит играть в футбол
6 августа 11:16
Кристиан Эриксен / фото - FC Inter
Хавбек «Интера» Кристиан Эриксен рассказал Nettavisen.so о своем самочувствии и поделился, когда сможет вернутся на футбольное поле:
«Через четыре-пять месяцев я снова начну играть. Со мной все в порядке».
Карьера полузащитника, как и его жизнь, оказались под угрозой, когда в матче Евро-2020 он упал без сознания после сердечного приступа. Игрок реанимировали около 10 минут.
Уже в больнице игроку провели операцию по имплантированию кардио-дефибриллятора, но это устройство может помешать ему выступать в Серии А.
Ранее Эриксен прибыл на клубную базу,где его тепло встретили партнеры по команде.
Напомним, «Интер» может потерять свою главную звезду.
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