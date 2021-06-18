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Эриксен успешно перенес операцию на сердце
Полузащитника сборной Дании выпишут в ближайшие дни
Кристиан Эриксен / фото - Getty Images
Полузащитник сборной Дании и миланского «Интера» Кристиан Эриксен успешно перенес операцию на сердце. По информации портала Gazzetta dello Sport, футболисту по установили имплантируемый кардио-дефибриллятор (ИКД).
По данным источника, операция была проведена в четверг, 17 июня. Датские врачи прислушались к мнению международных экспертов и сделали выбор в пользу хирургического вмешательства, а не только лечения медикаментами. Ожидается, что в ближайшие дни игрока выпишут из больницы.
ИКД – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
Напомним, футболист впервые после инцидента обратился к общественности.
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