Эриксен успешно перенес операцию на сердце

Полузащитника сборной Дании выпишут в ближайшие дни

Кристиан Эриксен / фото - Getty Images

Полузащитник сборной Дании и миланского «Интера» Кристиан Эриксен успешно перенес операцию на сердце. По информации портала Gazzetta dello Sport, футболисту по установили имплантируемый кардио-дефибриллятор (ИКД).

По данным источника, операция была проведена в четверг, 17 июня. Датские врачи прислушались к мнению международных экспертов и сделали выбор в пользу хирургического вмешательства, а не только лечения медикаментами. Ожидается, что в ближайшие дни игрока выпишут из больницы.

ИКД – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Напомним, футболист впервые после инцидента обратился к общественности.