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Эриксен успешно перенес операцию на сердце

Полузащитника сборной Дании выпишут в ближайшие дни
Футбол Евро-2020
08:52
Эриксен успешно перенес операцию на сердце
Кристиан Эриксен / фото - Getty Images

Полузащитник сборной Дании и миланского «Интера» Кристиан Эриксен успешно перенес операцию на сердце. По информации портала Gazzetta dello Sport, футболисту по установили имплантируемый кардио-дефибриллятор (ИКД).

По данным источника, операция была проведена в четверг, 17 июня. Датские врачи прислушались к мнению международных экспертов и сделали выбор в пользу хирургического вмешательства, а не только лечения медикаментами. Ожидается, что в ближайшие дни игрока выпишут из больницы.

ИКД – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Напомним, футболист впервые после инцидента обратился к общественности.

Михаил Рыбак
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Кристиан Эриксен Дания - Финлаяндия

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