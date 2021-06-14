Моуриньо: «Я молился и плакал из-за Эриксена»
Эриксен впервые обратился к общественности после сердечного приступа
Хавбек хочет понять, почему это произошло с ним
Кристиан Эриксен / Фото: Eurosport
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к общественности впервые после сердечного приступа. Его слова приводит ВВС.
«Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло.
Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня»
Напомним, Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание и даже сумел заговорить. Затем врачи идентифицировали это как сердечный приступ.
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