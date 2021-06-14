Эриксен впервые обратился к общественности после сердечного приступа

Хавбек хочет понять, почему это произошло с ним

Кристиан Эриксен / Фото: Eurosport

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к общественности впервые после сердечного приступа. Его слова приводит ВВС.

«Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло.

Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня»



Напомним, Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание и даже сумел заговорить. Затем врачи идентифицировали это как сердечный приступ.