Эриксен впервые рассказал о своем состоянии после потери сознания

Фото: Sky Sports

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен впервые дал комментарий после инцидента в матче с Финляндией (0:1).

Датчанин продолжает находиться в больнице и рассказал о своем состоянии.

Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти ряд обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо.

Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию!

Всего наилучшего, Кристиан»