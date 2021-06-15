Стало известно, сколько Эриксен пробудет в больнице
Эриксен впервые рассказал о своем состоянии после потери сознания
Полузащитник продолжает находится под наблюдением врачей
Фото: Sky Sports
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен впервые дал комментарий после инцидента в матче с Финляндией (0:1).
Датчанин продолжает находиться в больнице и рассказал о своем состоянии.
«Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и удивительные сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи.
Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти ряд обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо.
Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию!
Всего наилучшего, Кристиан»
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