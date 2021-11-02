Эриксену запрещено тренироваться в Италии. «Интер» раздумывает о продаже
Эриксен вскоре может вернуться на поле. В услугах хавбека заинтересован «Аякс»
Датчанин, вероятно, вернется в чемпионат Нидерландов
09:41
Кристиан Эриксен / Фото - sempreinter.comХавбек «Интера» Кристиан Эриксен близок к возобновлению карьеры. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Датчанин может продолжить карьеру в нидерландской Эредивизии, где ему разрешат играть. «Аякс» уже проявил интерес к подписанию Эриксена, который ранее уже играл в Амстердаме.
Ранее на сайте «Интера» появилось сообщение, согласно которому миланский клуб готов рассмотреть предложения от клубов из стран, где датчанину разрешат выходить на поле.
После остановки сердца Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Но в Италии установлены строгие ограничения на работу с такими устройствами. В связи с этим датчанин не может выступать в Серии А.
В «Интере» рассматривают продажу 29-летнего игрока за границу, где он сможет выходить на футбольное поле и беспрепятственно тренироваться.
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