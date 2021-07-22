UEFA пригласил Эриксена и врачей, которые спасли его от инфаркта, на финал Евро-2020
Эриксену могут запретить играть за «Интер»
В Италии нельзя выступать с проблемами с сердцем
22 июля 18:42
Кристиан Эриксен / Фото: ВВС
Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро сообщил, что Кристиан Эриксен не может быть допущен к матчам за «Интер». Его слова приводит Football Italia.
«Кристиан Эриксен не может быть допущен к играм в Италии.
Если футболисту удалят дефибриллятор, следовательно, это будет подтверждением того, что патология устранена, и тогда он может вернуться к матчам за «Интер».
В матче Дания – Финляндия (0:1) на Евро-2020 Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ. В чемпионате Италии нельзя играть футболистам с сердечной патологией.
Напомним, в конце июня Эриксен перенес операцию по установке дефибриллятора.
Комментарии 0