Нагорняк: «Динамо» с Луческу на бровке обыграло бы «Ингулец»
Эрнест и Альваро попытаются пробить Шуста. Составы на матч «Львов» – «Ингулец»
Команды сойдутся в пятом туре УПЛ
Фото - УПЛ
В пятом туре украинской Премьер-лиги «Львов» в родных стенах примет «Ингулец». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Главный тренер «горожан» Анатолий Бессмертный и наставник петровцев Сергей Лавриненко определились с составами на игру.
Ранее защитник «Динамо» Виталий Миколенко отметил, что матч с «Ингульцом» дал команде мотивацию разгромить «Десну».
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