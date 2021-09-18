Эррера раскрыл секрет успеха Месси

Лионель Месси и Андер Эррера / фото - Today in 24

Хавбек ПСЖ Андер Эррера поделился с Diario Sport впечатлениями от совместной игры с одним из лучших футболистов в истории – Лионелем Месси:

В каждом клубе свои правила игры в рондо – где-то мяч не поднимают в воздух, где-то ограничивают количество касаний, где-то нельзя пасовать одному и тому же игроку.

Но Лео в первый день после перехода ни разу не ошибся, даже если правила были новыми для него. Все ошибаются и отправляются в центр, но не Лео. Вот поэтому он лучший уже 15 лет».