Эррера раскрыл секрет успеха Месси
Хавбек ПСЖ Андер Эррера поделился с Diario Sport впечатлениями от совместной игры с одним из лучших футболистов в истории – Лионелем Месси:
«Одна из вещей, которая сильнее всего удивила меня в Месси после его перехода, – это то, что он не расслабляется даже во время рондо.
В каждом клубе свои правила игры в рондо – где-то мяч не поднимают в воздух, где-то ограничивают количество касаний, где-то нельзя пасовать одному и тому же игроку.
Но Лео в первый день после перехода ни разу не ошибся, даже если правила были новыми для него. Все ошибаются и отправляются в центр, но не Лео. Вот поэтому он лучший уже 15 лет».
Аргентинец уже дважды выходил на поле в футболке нового клуба – провел 30 минут с «Реймсом» в чемпионате и вышел в основе против «Брюгге» в ЛЧ. Голами пока что не отметился.
Напомним, спортивный директор ПСЖ заявил, что Месси хотел остаться в «Барселоне».
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