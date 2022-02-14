Эсеола не смог договориться с «Актобе»

Форвард остался без клуба

Фото: ФК Ворскла

Нападающий Адеринсола Эсеола не будет играть в чемпионате Казахстане.

Он не смог договориться с «Актобе». Стороны не пришли к согласию.

При этом, он провел несколько тренировок с новой командой.

В январе украинец мог оказаться в чемпионате Греции. Впрочем, с местным клубом он также не смог договориться.

Первую половину сезона форвард провел в «Ворскле», но поругался с тренерским штабом.