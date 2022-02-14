Эсеолу не успел заявить на сезон греческий клуб
Эсеола не смог договориться с «Актобе»
Форвард остался без клуба
14 февраля 22:41
Фото: ФК Ворскла
Нападающий Адеринсола Эсеола не будет играть в чемпионате Казахстане.
Он не смог договориться с «Актобе». Стороны не пришли к согласию.
При этом, он провел несколько тренировок с новой командой.
В январе украинец мог оказаться в чемпионате Греции. Впрочем, с местным клубом он также не смог договориться.
Первую половину сезона форвард провел в «Ворскле», но поругался с тренерским штабом.
Комментарии 0