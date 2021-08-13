Еще два игрока «Шахтера» присоединились к «Мариуполю»

Хавбеки будут выступать за «азовцев» на правах аренды

Фото - ФК Мариуполь

Два футболиста «Шахтера», Денис Свитюха и Артем Холод, присоединились к «Мариуполю». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Оба игрока по амплуа являются полузащитниками. За «азовцев» хавбеки будут выступать на правах аренды до конца сезона.

19-летний Cвитюха в прошлом сезоне провел 27 матчей за молодежные команды «Шахтера», забив 4 мяча. 21-летний Холод отыграл в аренде за «Металлист 1925» 19 матчей с одним голом.

Ранее экс-хавбек «Мариуполя» перешел в «Металлист».