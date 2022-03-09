Еще один экс-игрок сборной Украины записался в тероборону

Артем Федецкий / Фото: Twitter

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий в эфире телеканала «1+1» сообщил, что записался в тероборону в Луцке.

Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запретными бомбами наши города. Это досадно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца».