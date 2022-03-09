Украина впервые за Паралимпиаду-2022 оказалась вне топ-2 медального зачета
Еще один экс-игрок сборной Украины записался в тероборону
Федецкий сообщил, что сначала его не принимали
09 марта 14:01
Артем Федецкий / Фото: Twitter
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий в эфире телеканала «1+1» сообщил, что записался в тероборону в Луцке.
«Сначала были проблемы с записью в территориальную оборону, ведь очень много патриотов, желающих защищать свой край, свою родную землю. Приятно, что в столь трудное время люди проявляют инициативу, потому что понимают всю сложность ситуации, наступления этих проклятых оккупантов.
Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запретными бомбами наши города. Это досадно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца».
Напомним, с первых дней войны в киевскую тероборону записался Александр Алиев, бывший полузащитник «Динамо», который родился в россии.
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