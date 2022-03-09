Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 1
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Севилья - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Брага - Монако -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Байер -:- Запланирован
22:00 Барселона - Галатасарай -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Сент-Этьен -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
18:20
Баскетбол. Лига чемпионов. Леново Тенерифе - Прометей

Еще один экс-игрок сборной Украины записался в тероборону

Федецкий сообщил, что сначала его не принимали
Футбол Украинская Премьер-лига
09 марта 14:01
Еще один экс-игрок сборной Украины записался в тероборону
Артем Федецкий / Фото: Twitter

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий в эфире телеканала «1+1» сообщил, что записался в тероборону в Луцке.

«Сначала были проблемы с записью в территориальную оборону, ведь очень много патриотов, желающих защищать свой край, свою родную землю. Приятно, что в столь трудное время люди проявляют инициативу, потому что понимают всю сложность ситуации, наступления этих проклятых оккупантов.

Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запретными бомбами наши города. Это досадно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца».

Напомним, с первых дней войны в киевскую тероборону записался Александр Алиев, бывший полузащитник «Динамо», который родился в россии.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Федецкий сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Федецкий: «Будем резать москалей как свиней»
Федецкий: «Будем резать москалей как свиней»
Футбол Украинская Премьер-лига
09 марта 15:26
Украина может занять место россии на чемпионате Европы-2022
Украина может занять место россии на чемпионате Европы-2022
Футбол Чемпионат Европы UEFA
07 марта 16:18
Стыковой матч отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина перенесен на лето
Стыковой матч отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина перенесен на лето
Футбол Чемпионат мира по футболу
06 марта 15:26
Ротань: «Россия инициировала полномасштабную войну с Украиной. Правда на нашей стороне! С нами Бог»
Ротань: «Россия инициировала полномасштабную войну с Украиной. Правда на нашей стороне! С нами Бог»
Футбол Сборная Украины
25 февраля 15:27
Зинченко – Путину: «Надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь»
Зинченко – Путину: «Надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь»
Футбол Украинские легионеры
24 февраля 11:25
Безус: «8 лет назад на нашу страну напал змей»
Безус: «8 лет назад на нашу страну напал змей»
Футбол Украинские легионеры
24 февраля 08:50

Новости: Футбол

Николай Павлов – о русских: «Нелюди, просто, бл*дь, изверги»
Николай Павлов – о русских: «Нелюди, просто, бл*дь, изверги»
Украинская Премьер-лига
16:59
Полузащитник «Вереса» укрепляет блокпосты в Днепровской области
Полузащитник «Вереса» укрепляет блокпосты в Днепровской области
Украинская Премьер-лига
16:52
Правительство Великобритании заморозило продажу «Челси». Клуб не может регистрировать новых игроков и продавать билеты на матчи
Правительство Великобритании заморозило продажу «Челси». Клуб не может регистрировать новых игроков и продавать билеты на матчи
Премьер-Лига (Англия)
16:42
Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»
Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»
Украинские легионеры
11:28
Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали 1 миллион фунтов в поддержку детей Украины
Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали 1 миллион фунтов в поддержку детей Украины
В Европе
09 марта 17:59
Поворознюк: «путин и лукашенко не доживут до Гааги, а беларусь и россия будут Украиной»
Поворознюк: «путин и лукашенко не доживут до Гааги, а беларусь и россия будут Украиной»
Украинская Премьер-лига
09 марта 16:02
Срна: «Украина никогда ни на кого не нападала. Однажды россияне поймут, что они натворили»
Срна: «Украина никогда ни на кого не нападала. Однажды россияне поймут, что они натворили»
Украинская Премьер-лига
09 марта 15:40
Федецкий: «Будем резать москалей как свиней»
Федецкий: «Будем резать москалей как свиней»
Украинская Премьер-лига
09 марта 15:26
Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу
Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу
В Европе
09 марта 15:18
Все новости

Популярные новости

Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Теннис
08 марта 17:00
5
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 19:16
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Борьба
03 марта 15:14
1
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Бокс Профессиональный бокс
04 марта 11:32
5
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 18:04
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Легкая атлетика
08 марта 07:59
Все новости