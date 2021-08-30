Еще один форвард покинет «Бенфику» из-за прихода Яремчука

Роман Яремчук / фото - KAA Gent

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал для Record слухи о возможном уходе нападающего Карлоса Винисиуса в питерский «Зенит»:

Будет нелегко работать с шестью форвардами, но это не проблема. Для директора «Бенфики» это хуже, чем для меня.

Но из шести форвардов, что у нас есть, только к Винисиусу есть интерес от нескольких клубов. Если придется пожертвовать, то уйдет он. Просто потому, что по нему есть предложения.

Винисиус – удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал, но я бы отпустил его, потому что интерес есть. И он заслуживает всего самого хорошего.

Я не знаю, кто хочет его, но пусть это будет клуб, который соответствует его амбициям. Потому что Винисиус это заслужил».