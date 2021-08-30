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Еще один форвард покинет «Бенфику» из-за прихода Яремчука

Конкуренты постепенно покидают Пиренеи
Футбол Украинские легионеры
08:29
Еще один форвард покинет «Бенфику» из-за прихода Яремчука
Роман Яремчук / фото - KAA Gent

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал для Record слухи о возможном уходе нападающего Карлоса Винисиуса в питерский «Зенит»:

«Не секрет, что у нас слишком много нападающих. Сейчас у нас шесть форвардов, кто-то должен уйти. Мы хотим расстаться с одним или двумя нападающими, но это зависит не от нас, а от клубов, которые проявят интерес к ним. Если предложений не будет, то игроки останутся в «Бенфике», и я буду доволен в любом случае.

Будет нелегко работать с шестью форвардами, но это не проблема. Для директора «Бенфики» это хуже, чем для меня.

Но из шести форвардов, что у нас есть, только к Винисиусу есть интерес от нескольких клубов. Если придется пожертвовать, то уйдет он. Просто потому, что по нему есть предложения.

Винисиус – удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал, но я бы отпустил его, потому что интерес есть. И он заслуживает всего самого хорошего.

Я не знаю, кто хочет его, но пусть это будет клуб, который соответствует его амбициям. Потому что Винисиус это заслужил».

Ранее клуб покинул другой форвард – Лука Вальдшмидт перешел в «Вольфсбург»

Винисиус прошлый сезон провел в аренде в «Тоттенхэме», где за 24 матча оформил 13 голевых действий.

Напомним, «Бенфика» без Яремчука за 20 минут совершила камбэк в игре с «Тонделой».

Павел Харченко
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Теги

Бенфика Роман Яремчук Жорже Жезуш

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