Еще один форвард покинет «Бенфику» из-за прихода Яремчука
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал для Record слухи о возможном уходе нападающего Карлоса Винисиуса в питерский «Зенит»:
«Не секрет, что у нас слишком много нападающих. Сейчас у нас шесть форвардов, кто-то должен уйти. Мы хотим расстаться с одним или двумя нападающими, но это зависит не от нас, а от клубов, которые проявят интерес к ним. Если предложений не будет, то игроки останутся в «Бенфике», и я буду доволен в любом случае.
Будет нелегко работать с шестью форвардами, но это не проблема. Для директора «Бенфики» это хуже, чем для меня.
Но из шести форвардов, что у нас есть, только к Винисиусу есть интерес от нескольких клубов. Если придется пожертвовать, то уйдет он. Просто потому, что по нему есть предложения.
Винисиус – удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал, но я бы отпустил его, потому что интерес есть. И он заслуживает всего самого хорошего.
Я не знаю, кто хочет его, но пусть это будет клуб, который соответствует его амбициям. Потому что Винисиус это заслужил».
Ранее клуб покинул другой форвард – Лука Вальдшмидт перешел в «Вольфсбург».
Винисиус прошлый сезон провел в аренде в «Тоттенхэме», где за 24 матча оформил 13 голевых действий.
Напомним, «Бенфика» без Яремчука за 20 минут совершила камбэк в игре с «Тонделой».