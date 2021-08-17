Финансовое положение «Барселоны» просто катастрофическое. Бывший президент загнал клуб в огромные долги
Еще один игрок «Барселоны» согласился на снижение зарплаты
Ранее благодаря подобному шагу Пике каталонцы сумели зарегистрировать новичков
22:03
Серджи Роберто / Фото - ФК Барселона
Футболист «Барселоны» Серджи Роберто продлит соглашение с клубом. Об этом сообщает Sport.es.
Срок действующего контракта универсального игрока истекает в июне 2022 года. Он будет пролонгирован еще на два года.
Кроме того, Роберто пошел на понижение зарплаты из-за сложной финансовой ситуации в «Барселоне». Ожидается, что новое соглашение будет подписано до конца августа.
Ранее из-за подобного шага защитника Жерара Пике клубу удалось зарегистрировать летних новичков.
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