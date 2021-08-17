Еще один игрок «Барселоны» согласился на снижение зарплаты

Ранее благодаря подобному шагу Пике каталонцы сумели зарегистрировать новичков

Серджи Роберто / Фото - ФК Барселона

Футболист «Барселоны» Серджи Роберто продлит соглашение с клубом. Об этом сообщает Sport.es.

Срок действующего контракта универсального игрока истекает в июне 2022 года. Он будет пролонгирован еще на два года.

Кроме того, Роберто пошел на понижение зарплаты из-за сложной финансовой ситуации в «Барселоне». Ожидается, что новое соглашение будет подписано до конца августа.

Ранее из-за подобного шага защитника Жерара Пике клубу удалось зарегистрировать летних новичков.