Еще один игрок «Динамо» получил вызов в сборную

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Жерсон Родригеш / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш вызван в сборную Люксембурга. В сентябре команда проведет три матча.
Две встречи будут отыграны в рамках отбора на чемпионат мира-2022 – с Азербайджаном (1.09) и Сербией (4.09). Также состоится товарищеская игра против Катара (8.09).
26-летний футболист провел за свою сборную 36 матчей. В них ему удалось отличиться 7 забитыми мячами и результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отказывается снижать цену на Родригеша.
Комментарии 1
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.