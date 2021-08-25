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Еще один игрок «Динамо» получил вызов в сборную

Ранее в расширенный список национальной команды Украины был экстренно внесен Бойко
Футбол Украинская Премьер-лига
17:42
Еще один игрок «Динамо» получил вызов в сборную
Жерсон Родригеш / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш вызван в сборную Люксембурга. В сентябре команда проведет три матча.

Две встречи будут отыграны в рамках отбора на чемпионат мира-2022 – с Азербайджаном (1.09) и Сербией (4.09). Также состоится товарищеская игра против Катара (8.09).

26-летний футболист провел за свою сборную 36 матчей. В них ему удалось отличиться 7 забитыми мячами и результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отказывается снижать цену на Родригеша.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Жерсон Родригеш сборная Люксембурга (футбол)

Комментарии 1

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25 августа 2021г. 18:25
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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