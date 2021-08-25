Еще один игрок «Динамо» получил вызов в сборную

Ранее в расширенный список национальной команды Украины был экстренно внесен Бойко

Жерсон Родригеш / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш вызван в сборную Люксембурга. В сентябре команда проведет три матча.

Две встречи будут отыграны в рамках отбора на чемпионат мира-2022 – с Азербайджаном (1.09) и Сербией (4.09). Также состоится товарищеская игра против Катара (8.09).

26-летний футболист провел за свою сборную 36 матчей. В них ему удалось отличиться 7 забитыми мячами и результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отказывается снижать цену на Родригеша.