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Еще один кандидат. Сборную Польши возглавит экс-тренер «Легии»

О назначении объявят 31 января
Футбол В Европе
20:08
Еще один кандидат. Сборную Польши возглавит экс-тренер «Легии»
Фото: legia.com

На пост главного тренера сборной Польши претендует еще один наставник.

Речь идет об экс-тренере «Легии» Чеславе Михневиче. Издание Meczyki уверяет, что он станет новым наставником команды.

О назначении должны объявить 31 января. Отмечается, что кандидатура Адама Навалки в последний момент была отклонена главой польским футбольным союзом.

Михневич в октябре покинул «Легию» с которой в прошлом году выиграл чемпионат Польши. В начале этого сезона команда шла на дне турнирной таблицы.

На пост тренера претендовал и Андрей Шевченко, но украинец не смог разорвать свой предыдущий контракт.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Польши (футбол)

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