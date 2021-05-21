Гаттузо – один из кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»
Еще один кандидат. Терзич может стать у руля «Тоттенхэма»
У немецкого специалиста есть опыт работы в АПЛ
11:54
Эдин Терзич / Фото - goal.comИсполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич может перебраться в АПЛ. Об этом сообщает Bild.
В услугах 38-летнего немецкого специалиста заинтересованы «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед».
Напомним, Терзич начал тренировать «Боруссию» после увольнения Люсьена Фавра. Под его руководством команда выиграла Кубок Германии, а перед заключительным туром Бундеслиги дортмундцы занимают 3-е место, уже гарантировав попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Отметим, что у Терзича уже есть тренерский опыт в АПЛ – с 2015 по 2017 год он был помощником тренера «Вест Хэм Юнайтед».
Напомним, в списке «шпор» также находится главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо.
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