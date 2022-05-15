Еще один клуб УПЛ не будет выступать в следующем сезоне вслед за «Мариуполем»

Рашисты разбомбили стадион «Десны»

Фото: ФК Десна

Черниговская «Десна» также не будет выступать в следующем сезоне УПЛ, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Телеграм-канале.

Это связано с разрушением инфраструктуры клуба, в частности стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове был практически полностью разрушен российскими войсками.

Тем не менее, место за «Десной» в УПЛ останется.

Ранее стало известно что «Мариуполь» также не примет участие в следующем сезоне чемпионата Украины.