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Еще один клуб УПЛ не будет выступать в следующем сезоне вслед за «Мариуполем»
Рашисты разбомбили стадион «Десны»
Фото: ФК Десна
Черниговская «Десна» также не будет выступать в следующем сезоне УПЛ, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Телеграм-канале.
Это связано с разрушением инфраструктуры клуба, в частности стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове был практически полностью разрушен российскими войсками.
Тем не менее, место за «Десной» в УПЛ останется.
Ранее стало известно что «Мариуполь» также не примет участие в следующем сезоне чемпионата Украины.
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