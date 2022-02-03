Президент «Десны» Левин: «Калитвинцев в ближайшее время вернется в клуб»
Еще один ключевой игрок «Десны» близок к уходу из клуба
Безбородько может сменить команду
Фото: ФК Десна
Нападающий «Десны» Денис Безбородько может сменить команду зимой.
Сообщается, что форвард близок к расторжению контракта с клубом. При этом, на него уже есть спрос, сообщает телекрам-канал «Атакующий автобус».
Денис может перейти в «Колос». Ранее по этому же маршруту последовал Андрей Тотовицкий.
На счету Дениса 19 матчей и семь забитых мячей.
Разорвать контракт с клубом также намерен Владислав Калитвинцев.
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