Еще один ключевой игрок «Десны» близок к уходу из клуба

Безбородько может сменить команду

Фото: ФК Десна

Нападающий «Десны» Денис Безбородько может сменить команду зимой.

Сообщается, что форвард близок к расторжению контракта с клубом. При этом, на него уже есть спрос, сообщает телекрам-канал «Атакующий автобус».

Денис может перейти в «Колос». Ранее по этому же маршруту последовал Андрей Тотовицкий.

На счету Дениса 19 матчей и семь забитых мячей.



Разорвать контракт с клубом также намерен Владислав Калитвинцев.