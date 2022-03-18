Легионер «Динамо»: «До встречи в независимой Украине и мирном Киеве 1-го июля»
Еще один легионер «Динамо» временно перешел в другой клуб из-за войны
Кендзера будет выступать за «Лех»
Томаш Кендзера / Фото: пресс-служба Динамо
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера временно будет выступать за польский «Лех», пока в Украине идет защита нашей страны от российских террористов. Поляк обратился к своим фанатам в Instagram.
«Спасибо «Леху» за доверие и возможность играть в этой непростой ситуации. Я горжусь тем, что смогу представлять клуб, в котором вырос.
Уважаемые украинские болельщики! Я временно буду играть за польский Лех, но мои мысли и сердце всегда с Украиной и моей командой «Динамо».
Надеюсь, что война закончится как можно скорее, и мы снова будем радоваться украинскому футболу. Держитесь, победа будет за нами».
Ранее Кендзера послал нах*й бывшего игрока сборной россии, который поддержал террористический режим путина.