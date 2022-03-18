Еще один легионер «Динамо» временно перешел в другой клуб из-за войны

Томаш Кендзера / Фото: пресс-служба Динамо

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера временно будет выступать за польский «Лех», пока в Украине идет защита нашей страны от российских террористов. Поляк обратился к своим фанатам в Instagram.

Уважаемые украинские болельщики! Я временно буду играть за польский Лех, но мои мысли и сердце всегда с Украиной и моей командой «Динамо».

Надеюсь, что война закончится как можно скорее, и мы снова будем радоваться украинскому футболу. Держитесь, победа будет за нами».