Еще один лидер обороны «Баварии» уйдет из клуба свободным агентом

Мюнхенцы испытывают трудности с сохранением важных игроков

Никлас Зюле / фото - Goal

Лидер обороны мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле покинет команду грядущим летом, сообщает Bild.

Контракт немца с клубом истекает грядущим летом, и игрок не намерен его продлевать.

Футболист просил у боссов «рекордмастера» повысить зарплату до 10 миллионов евро в год, но ему было отказано.

Минувшим летом по похожим причинам команду покинул другой лидер обороны мюнхенцев Давид Алаба. Австриец ушел в мадридский «Реал», где получает 12 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Зюле провел 25 матчей в футболке клуба, где один раз отметился ассистом.

Напомним, Левандовски покинет «Баварию» летом.