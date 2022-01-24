«Бавария» разгромила «Герту» даже без голов Левандовски
Еще один лидер обороны «Баварии» уйдет из клуба свободным агентом
Мюнхенцы испытывают трудности с сохранением важных игроков
18:14
Никлас Зюле / фото - Goal
Лидер обороны мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле покинет команду грядущим летом, сообщает Bild.
Контракт немца с клубом истекает грядущим летом, и игрок не намерен его продлевать.
Футболист просил у боссов «рекордмастера» повысить зарплату до 10 миллионов евро в год, но ему было отказано.
Минувшим летом по похожим причинам команду покинул другой лидер обороны мюнхенцев Давид Алаба. Австриец ушел в мадридский «Реал», где получает 12 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Зюле провел 25 матчей в футболке клуба, где один раз отметился ассистом.
Напомним, Левандовски покинет «Баварию» летом.