«Заря» заинтересована в защитнике из Испании
Еще один лидер «Зари» покинул команду
Вратарь провел два года в клубе
Фото: ФК Заря
Вратарь «Зари» Никола Василь покинул команду.
Об этом он объявил через свой Instagram.
«После двух замечательных лет пора прощаться. Здесь я испытал много счастья и успехов, много прекрасных моментов и завел много друзей. Я никогда не забуду эти два года и всегда буду рад их вспоминать. Но сейчас время для новых вызовов и новой страницы в моей карьере.
Спасибо всем игрокам, людям из клуба и большое спасибо болельщикам, которые оказали мне огромную поддержку. Я всегда выкладывался на все 100% и всей душой играл за клуб. Буду продолжать болеть и надеюсь, что «Заря» добьется еще больших успехов. Спасибо, «Заря».
Сообщалось, что Василь подпишет контракт с клубом из 2-й Бундеслиги.
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