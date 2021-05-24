Еще один лидер «Зари» покинул команду

Фото: ФК Заря

Вратарь «Зари» Никола Василь покинул команду.

Об этом он объявил через свой Instagram.

Спасибо всем игрокам, людям из клуба и большое спасибо болельщикам, которые оказали мне огромную поддержку. Я всегда выкладывался на все 100% и всей душой играл за клуб. Буду продолжать болеть и надеюсь, что «Заря» добьется еще больших успехов. Спасибо, «Заря».