«Вест Хэм» без Ярмоленко не сумел дожать «Бернли», но остался в зоне Лиги чемпионов
Еще один матч АПЛ перенесли из-за коронавируса
Об этом объявили за 2,5 часа до игры
15 декабря 19:45
Фото: Sky Sports
Матч 17 тура АПЛ «Бернли» – «Уотфорд» перенесен на другую дату.
О переносе матча объявили за 2,5 часа до начала встречи. Как оказалось, все из-за нескольких игроков гостей, которые заразились коронавирусом.
Перенос матча подтвердил сайт «Бернли». Новая дата матча станет известна позже.
Это уже третий матч, который был перенесен из-за новой волны COVID-19 в Англии.
Примечательно, что «Тоттенхэм» и «Лестер» также просили перенести матча, который состоится 16 декабря, но получили от лиги отказ.
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