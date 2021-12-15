Еще один матч АПЛ перенесли из-за коронавируса

Об этом объявили за 2,5 часа до игры

Фото: Sky Sports

Матч 17 тура АПЛ «Бернли» – «Уотфорд» перенесен на другую дату.

О переносе матча объявили за 2,5 часа до начала встречи. Как оказалось, все из-за нескольких игроков гостей, которые заразились коронавирусом.

Перенос матча подтвердил сайт «Бернли». Новая дата матча станет известна позже.

Это уже третий матч, который был перенесен из-за новой волны COVID-19 в Англии.

Примечательно, что «Тоттенхэм» и «Лестер» также просили перенести матча, который состоится 16 декабря, но получили от лиги отказ.