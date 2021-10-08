Еще один матч Полесья перенесен из-за коронавируса

Матч представителей Житомира с «Краматорском» пройдет позже

Главный тренер команды Юрий Калитвинцев / Фото: ФК Полесье

Директор «Полесья» Владимир Загурский в интервью на Youtube канале «ПЕРША ЛІГА» рассказал о ситуации с COVID-19 в команде:



Ситуация не очень радужная, потому что у нас минимум 10 подтвержденных случаев ковида. Можно говорить, что тем составом, который остался, плюс у нас есть травмированные, 10-го октября с «Краматорском» мы сыграть не сможем. Об этом уведомили администрацию ПФЛ, и этот матч будет перенесен на более поздний срок.

Ранее из-за коронавируса матчи «Полесья» с «Волынью» и «ВПК-Агро» были перенесены.

Напомним, что со вспышкой коронавирусной инфекции столкнулась и юниорская сборная Украины.