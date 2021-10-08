Спарринги юниорской сборной Украины отменены из-за коронавируса
Еще один матч Полесья перенесен из-за коронавируса
Матч представителей Житомира с «Краматорском» пройдет позже
8 октября 14:57
Главный тренер команды Юрий Калитвинцев / Фото: ФК Полесье
Директор «Полесья» Владимир Загурский в интервью на Youtube канале «ПЕРША ЛІГА» рассказал о ситуации с COVID-19 в команде:
Ситуация не очень радужная, потому что у нас минимум 10 подтвержденных случаев ковида.
Можно говорить, что тем составом, который остался, плюс у нас есть травмированные, 10-го октября с «Краматорском» мы сыграть не сможем. Об этом уведомили администрацию ПФЛ, и этот матч будет перенесен на более поздний срок.
Ранее из-за коронавируса матчи «Полесья» с «Волынью» и «ВПК-Агро» были перенесены.
Напомним, что со вспышкой коронавирусной инфекции столкнулась и юниорская сборная Украины.
Комментарии 0