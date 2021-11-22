Почеттино согласился покинуть ПСЖ ради МЮ, не дожидаясь лета
Еще один претендент на пост тренера МЮ изложил клубу свои идеи
Тен Хаг не против возглавить манкунианцев
22 ноября 17:44
Эрик Тен Хаг / Фото: Twitter
Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг изложил «Манчестер Юнайтед» свои идеи в случае назначение на пост наставника клуба, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, Тен Хаг также является кандидатом на пост тренера МЮ, менеджер «Аякса» готов покинуть свой пост ради работы в АПЛ.
МЮ уволил Уле Гуннара Сульшера 21-го ноября, сейчас команду временно возглавит Майкл Каррик.
МЮ лишился Сульшера, но что дальше? Упустили Конте, лишь один топ-менеджер сейчас свободен, у Роналду – свои прихоти.
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