Еще один шанс для Лунина. Анчелотти сообщил, что Куртуа не сыграет в ближайшем матче

Украинец близок к тому, чтобы провести за «Реал» вторую игру за месяц

Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Фото - Getty Images Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустит матч 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче». Об этом сообщил главный тренер Карло Анчелотти во время пресс-конференции. Слова специалиста передает пресс-служба клуба. Сегодня у Куртуа возникли проблемы, простое недомогание. Завтра он не сыграет. Вторым вратарем в «Реале» является Андрей Лунин. Украинец – главный претендент на то, чтобы заменить бельгийца. 6 января голкипер сыграл в 1/16 финала турнира против «Алькояно» (3:1).

Сергей Стаднюк