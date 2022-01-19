Лидер полузащиты «Аякса» согласился на переход в «Реал». Лунин может войти в сделку
Еще один шанс для Лунина. Анчелотти сообщил, что Куртуа не сыграет в ближайшем матче
Украинец близок к тому, чтобы провести за «Реал» вторую игру за месяц
15:21
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Фото - Getty Images
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустит матч 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче». Об этом сообщил главный тренер Карло Анчелотти во время пресс-конференции. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Сегодня у Куртуа возникли проблемы, простое недомогание. Завтра он не сыграет.
Вторым вратарем в «Реале» является Андрей Лунин. Украинец – главный претендент на то, чтобы заменить бельгийца.
6 января голкипер сыграл в 1/16 финала турнира против «Алькояно» (3:1).
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