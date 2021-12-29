Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса

Еще один скаут покинул «Шахтер»

Уже экс-работник селекционной службы попрощался с клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
21:02
Еще один скаут покинул «Шахтер»
Андрей Федченков / Фото - Instagram скаута

Скаут «Шахтера» Андрей Федченков объявил в своем Instagram об уходе из клуба.

Вчера был мой последний день работы в качестве скаута «Шахтера». Это были потрясающие 3,5 года.

Спасибо всем людям из клуба и желаю команде всего наилучшего!

Ранее покинувший должность главы селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту был официально представлен в ПАОКе.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Палкин: «УПЛ пока далеко до уровня чемпионата 2012 – 2013 годов»
Палкин: «УПЛ пока далеко до уровня чемпионата 2012 – 2013 годов»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:49
Покинувший «Шахтер» селекционер официально представлен в ПАОКе
Покинувший «Шахтер» селекционер официально представлен в ПАОКе
Футбол Украинская Премьер-лига
20:18
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Мудрик – о призе лучшему игроку «Шахтера»: «Ничего бы не показал без такого тренерского штаба»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:58
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Палкин: «При Де Дзерби через два года в топ-3 игроков «Шахтера» будут входить три украинца»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:35
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Мудрик признан лучшим игроком года в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:15
Палкин: «Де Дзерби может сделать из Мудрика звезду»
Палкин: «Де Дзерби может сделать из Мудрика звезду»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:03

Новости: Футбол

Родной клуб Довбыка распустил всех игроков и тренеров
Родной клуб Довбыка распустил всех игроков и тренеров
Первая лига
22:09
Палкин: «УПЛ пока далеко до уровня чемпионата 2012 – 2013 годов»
Палкин: «УПЛ пока далеко до уровня чемпионата 2012 – 2013 годов»
Украинская Премьер-лига
21:49
После признания худшим игроком «Сити» в матче Зинченко остался в запасе на следующий тур
После признания худшим игроком «Сити» в матче Зинченко остался в запасе на следующий тур
Премьер-Лига (Англия)
21:27
Еще один скаут покинул «Шахтер»
Еще один скаут покинул «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
21:02
Тренер «Динамо» сравнил Забарного и лидера обороны юношеской команды
Тренер «Динамо» сравнил Забарного и лидера обороны юношеской команды
Украинская Премьер-лига
20:40
Покинувший «Шахтер» селекционер официально представлен в ПАОКе
Покинувший «Шахтер» селекционер официально представлен в ПАОКе
Украинская Премьер-лига
20:18
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
20:14
Палкин назвал аспект, который объединяет Де Дзерби и Луческу
Палкин назвал аспект, который объединяет Де Дзерби и Луческу
Украинская Премьер-лига
19:57
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
19:41
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости