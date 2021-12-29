Покинувший «Шахтер» селекционер официально представлен в ПАОКе
Еще один скаут покинул «Шахтер»
Уже экс-работник селекционной службы попрощался с клубом
Андрей Федченков / Фото - Instagram скаута
Скаут «Шахтера» Андрей Федченков объявил в своем Instagram об уходе из клуба.
Вчера был мой последний день работы в качестве скаута «Шахтера». Это были потрясающие 3,5 года.
Спасибо всем людям из клуба и желаю команде всего наилучшего!
Ранее покинувший должность главы селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту был официально представлен в ПАОКе.
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