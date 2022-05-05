Срна: «Тем, кто против бана российских спортсменов, советую посетить Мариуполь, Бучу, Чернигов»
Еще один украинский футболист покинул россию
Грачев продолжит свою карьеру в Греции
Глеб Грачев / Фото: Twitter
Украинский защитник Глеб Грачев покинул российский клуб СКА «Хабаровск».
24-летний Грачев продолжит карьеру в Греции в составе «Астераса». В Украине Грачев выступал за «Сталь» и «Черноморец».
Почему так поздно свалил из мордора, Глеб?
Напомним, анатолий тимощук продолжает пребывать в россии и недавно совершил еще один ужасный поступок.
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