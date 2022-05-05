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Еще один украинский футболист покинул россию

Грачев продолжит свою карьеру в Греции
Футбол В Европе
18:02
Еще один украинский футболист покинул россию
Глеб Грачев / Фото: Twitter

Украинский защитник Глеб Грачев покинул российский клуб СКА «Хабаровск».

24-летний Грачев продолжит карьеру в Греции в составе «Астераса». В Украине Грачев выступал за «Сталь» и «Черноморец».

Почему так поздно свалил из мордора, Глеб?

Напомним, анатолий тимощук продолжает пребывать в россии и недавно совершил еще один ужасный поступок.

Петр Приходько
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