Еще один защитник «Баварии» покинет команду летом

Жером Боатенг / Фото: AFP

Защитник «Баварии» Жером Боатенг покинет команду летом.

32-летний немец решил сменить обстановку уже летом. Как утверждает Bild, Жером принял такое решение после объявления об уходе из команды Давида Алабы.

Боатенг интересен клубам АПЛ и Серии А. Его контракт истекает как раз летом.

На счету Жерома 27 матчей в нынешнем сезоне, два мяча и один ассист.