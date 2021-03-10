Еще один лидер «Баварии» отклонил продление контракта с клубом
Еще один защитник «Баварии» покинет команду летом
Боатенга ждут в АПЛ и Серии А
Жером Боатенг / Фото: AFP
Защитник «Баварии» Жером Боатенг покинет команду летом.
32-летний немец решил сменить обстановку уже летом. Как утверждает Bild, Жером принял такое решение после объявления об уходе из команды Давида Алабы.
Боатенг интересен клубам АПЛ и Серии А. Его контракт истекает как раз летом.
На счету Жерома 27 матчей в нынешнем сезоне, два мяча и один ассист.
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