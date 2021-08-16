Фанаты ПСЖ освистали Мбаппе в матче со «Страсбуром»
Еще один желающий. «Ливерпуль» намерен побороться с «Реалом» за Мбаппе
Мерсисайдский клуб хочет бесплатно подписать звездного француза
07:37
Килиан Мбаппе / Фото - eurosport«Ливерпуль» готов конкурировать с «Реалом» в борьбе за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Goal.
Мерсисайдцы намерены подписать 22-летнего француза бесплатно, когда у него истечет контракт с парижанами – то есть, летом 2022 года.
Звездный нападающий не желает продлевать с ПСЖ действующее соглашение. Основным претендентом на форварда сборной Франции считается «Реал». Мадридцы хотят провернуть трансфер Мбаппе в нынешнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 47 матчей, забил 42 гола и сделал 11 результативных передач.
Напомним, «Реал» может выложить за французского форварда 150 миллионов евро.