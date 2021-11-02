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Еще один желающий. «Ювентус» намерен взять в аренду Азара
Бельгиец зимой покинет «Реал»
09:21
Эден Азар / Фото - weaintgotnohistory.sbnation.comМадридский «Реал» вполне вероятно попрощается с бельгийским форвардом Эденом Азаром.
В подписании бельгийца заинтересован ряд клубов АПЛ, однако теперь к форварду появился интерес из Серии А. «Ювентус» рассчитывает усилить атакующую линию и рассматривает вариант с переходом Азара.
Туринский клуб намерен взять в аренду бельгийца до конца сезона. Об этом сообщает Footbal Italia.
В текущем сезоне Азар сыграл 10 матчей во всех турнирах за «Реал», отметившись одним ассистом.
Ранее стало известно, что Азар может может пополнить ряды «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно.
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