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Еще одна европейская страна отказалась от любых матчей с фашистской россией

Ирландия последовала примеру Англии
Футбол В Европе
16:02
Еще одна европейская страна отказалась от любых матчей с фашистской россией
Фото: Sky Sports

Сборная Ирландии отказалась от всех матчей против фашистсткой россии. Об этом сообщила Футбольная ассоциация страны на своем официальном сайте.

«FAI выразила полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердила, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления.

В знак солидарности «Авива-Стэдиум» в Дублине сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага».

Ранее Англия отказалась от всех матчей с россией.

Петр Приходько
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Теги

сборная Ирландии (футбол)

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