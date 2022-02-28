Абрамович участвует в украинско-российских переговорах и призывает остановить оккупанта
Еще одна европейская страна отказалась от любых матчей с фашистской россией
Ирландия последовала примеру Англии
Фото: Sky Sports
Сборная Ирландии отказалась от всех матчей против фашистсткой россии. Об этом сообщила Футбольная ассоциация страны на своем официальном сайте.
«FAI выразила полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердила, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления.
В знак солидарности «Авива-Стэдиум» в Дублине сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага».
Ранее Англия отказалась от всех матчей с россией.
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