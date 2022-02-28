Еще одна европейская страна отказалась от любых матчей с фашистской россией

Ирландия последовала примеру Англии

Фото: Sky Sports

Сборная Ирландии отказалась от всех матчей против фашистсткой россии. Об этом сообщила Футбольная ассоциация страны на своем официальном сайте.

«FAI выразила полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердила, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления.

В знак солидарности «Авива-Стэдиум» в Дублине сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага».

Ранее Англия отказалась от всех матчей с россией.