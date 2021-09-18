Еще одна неприличная победа. «Бавария» разучилась выигрывать не разгромно, а Левандовски установил рекорд

Матч против «Бохума» превратился в избиение

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«Бавария» разгромила «Бохум» / Фото - twitter.com/FCBayern

После потери очков в матче стартового тура Бундеслиги против гладбахской «Боруссии» – первой официальной игре под руководством Юлиана Нагельсмана – мюнхенская «Бавария» просто неудержима.

С того времени команда одержала семь побед подряд, включая успех в матче с дортмундской «Боруссией» в Суперкубке Германии и разгром «Барселоны» в Лиге чемпионов. Но результаты на внутренней арене – в Кубке и чемпионате – поражают воображение. В последний раз «Бавария» побеждала не разгромно еще 22 сентября – почти месяц назад, обыграв «Кельн» «только» 3:2.

В этот отрезок поместилось два сверхразгрома – 12:0 «Бремер» в Кубке Германии и 7:0 в последнем матче Бундеслиги против «Бохума».

В матче против «Бохума» голов могло быть и восемь, но за три минуты до конца основного времени арбитры не засчитали гол Томаса Мюллера. Дублем в этой встрече отметился Йозуа Киммих, лучший бомбардир мюнхенцев Роберт Левандовски забил один мяч.

Примечательно, что польский нападающий забил уже в 13-ти кряду матчах Бундеслиги и стал первым футболистом в истории Бундеслиги, кому покорилось такое достижение.

Победа над «Бохумом» подняла «Баварию» на первое место в Бундеслиге как минимум до воскресного матча «Вольфсбурга» против «Айнтрахта».