Еще одна неприличная победа. «Бавария» разучилась выигрывать не разгромно, а Левандовски установил рекорд
После потери очков в матче стартового тура Бундеслиги против гладбахской «Боруссии» – первой официальной игре под руководством Юлиана Нагельсмана – мюнхенская «Бавария» просто неудержима.
С того времени команда одержала семь побед подряд, включая успех в матче с дортмундской «Боруссией» в Суперкубке Германии и разгром «Барселоны» в Лиге чемпионов. Но результаты на внутренней арене – в Кубке и чемпионате – поражают воображение. В последний раз «Бавария» побеждала не разгромно еще 22 сентября – почти месяц назад, обыграв «Кельн» «только» 3:2.
В этот отрезок поместилось два сверхразгрома – 12:0 «Бремер» в Кубке Германии и 7:0 в последнем матче Бундеслиги против «Бохума».
В матче против «Бохума» голов могло быть и восемь, но за три минуты до конца основного времени арбитры не засчитали гол Томаса Мюллера. Дублем в этой встрече отметился Йозуа Киммих, лучший бомбардир мюнхенцев Роберт Левандовски забил один мяч.
Примечательно, что польский нападающий забил уже в 13-ти кряду матчах Бундеслиги и стал первым футболистом в истории Бундеслиги, кому покорилось такое достижение.
LEEEEEEEEEEWWWWWWWYYYYY! 5:0! pic.twitter.com/CRjdgGFie3— FC Bayern München (@FCBayern) September 18, 2021
Победа над «Бохумом» подняла «Баварию» на первое место в Бундеслиге как минимум до воскресного матча «Вольфсбурга» против «Айнтрахта».
Zurück an der Tabellenspitze. #FCBBOC #MiaSanMia pic.twitter.com/YzlUSwwzyi— FC Bayern München (@FCBayern) September 18, 2021
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