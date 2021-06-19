«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба в ПСЖ за кругленькую сумму
Еще одна звезда во Франции? Погба вступил в переговоры с ПСЖ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может покинуть АПЛ
08:37
Поль Погба / Фото - vbetnewsХавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба принял решение не подписывать новое соглашение с грандом АПЛ, срок действия которого истекает летом 2022 года. Об этом сообщает RMC Sport.
Как утверждает источник, 28-летний француз уже вступил в переговоры с ПСЖ относительно своего перехода.
В минувшем сезоне Погба сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и оформил 9 ассистов. «Манкунианцы» готовы отпустить француза за 80 миллионов евро.
19 июня, Погба со своей национальной командой проведет матч второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Венгрии.
Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия – Франция. Видео трансляция матча Венгрия – Франция. Начало – 16:00 по киевскому времени.
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