Еще раз доказал, что великий. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

У Криштиану теперь 111 мячей за сборную Португалии

Криштиану Роналду / Фото: пресс-служба сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную.

В матче отбора на ЧМ-2022 с Ирландией (1:2) Роналду отметился дублем и тем самым забил 110 и 111 голы за свою национальную команду.

Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную, который установил экс-форвард сборной Ирана Али Даеи (109 голов).

Отметим, что Роналду сделал дубль на последних минутах матча, ведь Португалия уступала сопернику.