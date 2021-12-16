Еще трое футболистов «Челси» заразились коронавирусом перед игрой с «Эвертоном»

Проведению матча ничего не угрожает

Томас Тухель / Фото: Getty Images

Три футболиста первой команды «Челси» заразились коронавирусом перед матчем с «Эвертоном» в 17-м туре АПЛ, сообщает Goal.

Имена футболистов не называются. По информации источника, двоих из трех главный тренер «Челси» Томас Тухель планировал включить в заявку на игру с «ирисками», которая состоится сегодня, начало – в 21:45.

Тем не менее, проведению матча ничего не угрожает.

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