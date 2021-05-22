Тренер «Вулверхэмптона» Нуну покинет команду в конце сезона
Эшпириту Санту на посту главного тренера «Вулверхэмптона» может сменить экс-наставник «Шахтера»
Для Фонсеки текущий сезон в «Роме» станет последним
11:39
Нуну Эшпириту Санту / Фото: vbetnews.com
«Вулверхэмптон» решил прекратить сотрудничество с тренером Нуну Эшпириту Санту.
Как сообщает Daily Mirror, «волки» хотят пригласить на эту должность другого португальца. Речь идет о экс-наставнике «Шахтера» Паулу Фонсеке, который проводит в «Роме» свой последний сезон.
Отметим, что защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман получил украинский паспорт.
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