Эшпириту Санту во главе «Тоттенхэма» обыграл свой бывший клуб в чемпионате
В матче второго тура английской Премьер лиги «Вулверхэмптон» уступил «Тоттенхэму» под руководством бывшего тренера «волков» Нуну Эшпириту Санту.
Единственный гол во встрече на 9 минуте забил хавбек «шпор» Деле Алли, реализовав 11-метровый удар.
Лондонцы одержали вторую минимальную победу подряд. В первом туре они одолели «Манчестер Сити».
Для «Вулверхэмптона» же начало сезона не складывается так удачно. После двух игр на их счету 0 очков.
АПЛ. 2 тур
«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» 0:1
Голы: Алли, 9 (пен.)
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс (Фабиу Силва, 84), Килмен, Марсал, Моутинью (Дендонкер, 72), Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкау (Аит-Нури, 84).
«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Алли, Скипп, Сон Хын Мин (Кейн, 72), Лукас Моура (Ло Чельсо, 67), Бергвейн (Уинкс, 90).
Предупреждения: Танганга (38), Скипп (44), Хименес (57), Хейбьерг (85), Кейн (90).
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