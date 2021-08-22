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Эшпириту Санту во главе «Тоттенхэма» обыграл свой бывший клуб в чемпионате

Победу лондонцам принес ранний пенальти
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:04
Эшпириту Санту во главе «Тоттенхэма» обыграл свой бывший клуб в чемпионате
фото - Eurosport

В матче второго тура английской Премьер лиги «Вулверхэмптон» уступил «Тоттенхэму» под руководством бывшего тренера «волков» Нуну Эшпириту Санту.

Единственный гол во встрече на 9 минуте забил хавбек «шпор» Деле Алли, реализовав 11-метровый удар.

Лондонцы одержали вторую минимальную победу подряд. В первом туре они одолели «Манчестер Сити».

Для «Вулверхэмптона» же начало сезона не складывается так удачно. После двух игр на их счету 0 очков.

АПЛ. 2 тур

«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» 0:1

Голы: Алли, 9 (пен.)

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс (Фабиу Силва, 84), Килмен, Марсал, Моутинью (Дендонкер, 72), Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкау (Аит-Нури, 84).

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Алли, Скипп, Сон Хын Мин (Кейн, 72), Лукас Моура (Ло Чельсо, 67), Бергвейн (Уинкс, 90).

Предупреждения: Танганга (38), Скипп (44), Хименес (57), Хейбьерг (85), Кейн (90).

Павел Харченко
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