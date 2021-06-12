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Если Дембеле не продлит контракт с «Барселоной» этим летом, то его попросят уйти
Сомнительный трансфер каталонцев может покинуть клуб
11:27
Усман Дембеле / фото - Eurosport
Каталонская «Барселона» хочет начать переговоры о продлении контракта с французским вингером Усманом Дембеле, сообщает ESPN.
В руководстве каталонцев очень довольны игрой вингера и желают как можно быстрее продлить соглашение с игроком. Но тем не менее, «блаугранас» хотят быть уверенными в будущем, поэтому если француз не продлит соглашение этим летом – он уйдет из клуба.
В минувшем сезоне Усман провел в составе «сине-гранатовых» 44 матча, за которые отметился 16 голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. Каталонцы же в свое время заплатили за него дортмундской «Боруссии» 135 миллионов евро.
Напомним, «Барсу» покинет самый дорогой игрок.
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