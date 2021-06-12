Если Дембеле не продлит контракт с «Барселоной» этим летом, то его попросят уйти

Сомнительный трансфер каталонцев может покинуть клуб

Усман Дембеле / фото - Eurosport

Каталонская «Барселона» хочет начать переговоры о продлении контракта с французским вингером Усманом Дембеле, сообщает ESPN.

В руководстве каталонцев очень довольны игрой вингера и желают как можно быстрее продлить соглашение с игроком. Но тем не менее, «блаугранас» хотят быть уверенными в будущем, поэтому если француз не продлит соглашение этим летом – он уйдет из клуба.

В минувшем сезоне Усман провел в составе «сине-гранатовых» 44 матча, за которые отметился 16 голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. Каталонцы же в свое время заплатили за него дортмундской «Боруссии» 135 миллионов евро.

Напомним, «Барсу» покинет самый дорогой игрок.