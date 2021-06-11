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«Если и менять, то исключительно на Ла-ла-ла». Реакция читателей XSPORT на желание UEFA убрать «Героям слава!» из формы сборной Украины

Конечно же, это вызвало недовольство
Футбол Сборная Украины
13:17
«Если и менять, то исключительно на Ла-ла-ла». Реакция читателей XSPORT на желание UEFA убрать «Героям слава!» из формы сборной Украины Мнение
Форма сборной Украины / Фото - коллаж

Наверное, мало кто ожидал, что новая форма сборной Украины вызовет подобный ажиотаж. Вокруг нее сейчас идут серьезные дискуссии, бескомпромиссные баталии.

После презентации формы нашей команды на Евро-2020 из-за поребрика сначала послышались недовольства из-за контуров официально признанных во всем цивилизованном мире государственных границ Украины.

Эта провокация не прошла – в UEFA отбросили протест России. Но в Союз пришел еще один – из-за лозунга «Слава Украине!» «Героям слава!» на внешней и внутренней частях футболки. В UEFA решили, что эти фразы имеют «исторический и милитаристский подтекст» и потребовали убрать слова «Героям слава!» из формы национальной команды.

Украинская ассоциация футбола пытается бороться с этим решением и ее Исполком даже утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!».

А вот как читатели XSPORT.ua отреагировали на решение UEFA.





Сергей Лукьяненко
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