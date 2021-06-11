«Если и менять, то исключительно на Ла-ла-ла». Реакция читателей XSPORT на желание UEFA убрать «Героям слава!» из формы сборной Украины
Наверное, мало кто ожидал, что новая форма сборной Украины вызовет подобный ажиотаж. Вокруг нее сейчас идут серьезные дискуссии, бескомпромиссные баталии.
После презентации формы нашей команды на Евро-2020 из-за поребрика сначала послышались недовольства из-за контуров официально признанных во всем цивилизованном мире государственных границ Украины.
Эта провокация не прошла – в UEFA отбросили протест России. Но в Союз пришел еще один – из-за лозунга «Слава Украине!» «Героям слава!» на внешней и внутренней частях футболки. В UEFA решили, что эти фразы имеют «исторический и милитаристский подтекст» и потребовали убрать слова «Героям слава!» из формы национальной команды.
Украинская ассоциация футбола пытается бороться с этим решением и ее Исполком даже утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!».
А вот как читатели XSPORT.ua отреагировали на решение UEFA.
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