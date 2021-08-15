Яремчук: «В начале матча я был немного не в игре»
«Ест 13 раз в день и смотрит «документалки» про космос». Как проходит день Романа Яремчука
У футболиста необычный распорядок
14:16
Роман Яремчук / фото - FootBoom
Кристина Яремчук, жена нападающего «Бенфики» Романа Яремчука на своей странице в Instagram поделилась интересными фактами из повседневной жизни ее мужа:
«Рома – немного пенсионер. Любит на ночь смотреть National geographic о черных дырах, о космосе.
День начинается с просмотра новостей – политических и футбольных. Чтобы его куда-то вытащить, нужно очень постараться.
А еще он ест 13 раз в день, и ему всегда мало».
Форвард уже успел дебютировать в стартовом составе за новый клуб и даже стал лучшим игроком матча.
Напомним, «Бенфика» на своей англоязычной Twitter-странице выложила шуточный пост про Яремчука.
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