«Ест 13 раз в день и смотрит «документалки» про космос». Как проходит день Романа Яремчука

Роман Яремчук / фото - FootBoom

Кристина Яремчук, жена нападающего «Бенфики» Романа Яремчука на своей странице в Instagram поделилась интересными фактами из повседневной жизни ее мужа:

День начинается с просмотра новостей – политических и футбольных. Чтобы его куда-то вытащить, нужно очень постараться.

А еще он ест 13 раз в день, и ему всегда мало».