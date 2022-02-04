Это было уникальная возможность». Защитник «Аякса» расстроен срывом трансфера в «Барселону»

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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико рассказал AS, как клуб зимой не отпустил его в «Барселону».

Были ли вы разочарованы позицией клуба? Где вы хотели играть?

Но, очевидно, если я нужен, то никогда не откажусь. Я отдавал все каждый раз, когда меня просили. Понимаю, что ситуация непростая, что был январь. Но в итоге это вредит нам всем: мне, потому что я не могу добиться того, чего хочу, и клубу, потому что он меня сдерживает.

Они поняли меня, у них есть свои причины, но это обидно. Это была уникальная возможность».