Тренер «Атлетика»: «Если мы обыграли «Барселону» и «Реал», то это не значит, что будем в финале»
Это было уникальная возможность». Защитник «Аякса» расстроен срывом трансфера в «Барселону»
Тальяфико остался в Нидерландах
18:50
Фото: Marca
Защитник «Аякса» Николас Тальяфико рассказал AS, как клуб зимой не отпустил его в «Барселону».
Были ли вы разочарованы позицией клуба? Где вы хотели играть?
«С одной стороны, да. Я в клубе уже четыре года. Я играл с разбитой головой, в очках, и когда был готов на 70%... Я сказал, что у меня распух голеностоп. Они спросили, смогу ли играть. Я ответил, что да, хоть и не был готов на 100%.
Но, очевидно, если я нужен, то никогда не откажусь. Я отдавал все каждый раз, когда меня просили. Понимаю, что ситуация непростая, что был январь. Но в итоге это вредит нам всем: мне, потому что я не могу добиться того, чего хочу, и клубу, потому что он меня сдерживает.
Они поняли меня, у них есть свои причины, но это обидно. Это была уникальная возможность».
«Барселона» может подписать игрока уже летом.
В конце января каталонцы усилились Пьер-Эмериком Обамеянгом.
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