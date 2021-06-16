Это не регби! Ужасное исполнение пенальти от Бэйла, после которого мяч улетел в небо

Тем не менее, лидер Уэльса принес своей команде победу над Турцией

Фото: Twitter UEFA В матче 2-го тура Евро-2020 Уэльс прибил Турцию со счетом 2:0. Счет в пользу валлийцев мог бы быть и более внушительным, если бы Гарет Бэйл реализовал пенальти. Но лидер команды умудрился запустить мяч значительно выше ворот. Отвратительное исполнение. Тем не менее, Бэйла признали игроком матча, ведь он сделал 2 классных ассиста в этой встрече, а Уэльс имеет уже 4 очка после 2-х туров на Евро.

Петр Приходько