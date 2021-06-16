Бэйл не забил пенальти, но сделал 2 ассиста в матче с Турцией и принес Уэльсу победу
Это не регби! Ужасное исполнение пенальти от Бэйла, после которого мяч улетел в небо
Тем не менее, лидер Уэльса принес своей команде победу над Турцией
Фото: Twitter UEFA
В матче 2-го тура Евро-2020 Уэльс прибил Турцию со счетом 2:0.
Счет в пользу валлийцев мог бы быть и более внушительным, если бы Гарет Бэйл реализовал пенальти. Но лидер команды умудрился запустить мяч значительно выше ворот. Отвратительное исполнение.
Тем не менее, Бэйла признали игроком матча, ведь он сделал 2 классных ассиста в этой встрече, а Уэльс имеет уже 4 очка после 2-х туров на Евро.
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