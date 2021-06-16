Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Это не регби! Ужасное исполнение пенальти от Бэйла, после которого мяч улетел в небо

Тем не менее, лидер Уэльса принес своей команде победу над Турцией
Футбол Евро-2020
21:59
Это не регби! Ужасное исполнение пенальти от Бэйла, после которого мяч улетел в небо
Фото: Twitter UEFA

В матче 2-го тура Евро-2020 Уэльс прибил Турцию со счетом 2:0.

Счет в пользу валлийцев мог бы быть и более внушительным, если бы Гарет Бэйл реализовал пенальти. Но лидер команды умудрился запустить мяч значительно выше ворот. Отвратительное исполнение.

Тем не менее, Бэйла признали игроком матча, ведь он сделал 2 классных ассиста в этой встрече, а Уэльс имеет уже 4 очка после 2-х туров на Евро.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гарет Бэйл Турция - Уэльс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бэйл не забил пенальти, но сделал 2 ассиста в матче с Турцией и принес Уэльсу победу
Бэйл не забил пенальти, но сделал 2 ассиста в матче с Турцией и принес Уэльсу победу
Футбол Евро-2020
20:59
Евро 2020. Уэльс победил Турцию. Как это было
Евро 2020. Уэльс победил Турцию. Как это было
Футбол Евро-2020
20:54
Тренер Уэльса пожаловался на погодные условия перед матчем с Турцией
Тренер Уэльса пожаловался на погодные условия перед матчем с Турцией
Футбол Евро-2020
15:48
Бэйл: «Все слишком увлечены индивидуальным исполнением»
Бэйл: «Все слишком увлечены индивидуальным исполнением»
Футбол ЕВРО-2020
14:25
Сегодня стартует второй тур группового этапа Евро-2020
Сегодня стартует второй тур группового этапа Евро-2020
Футбол Евро-2020
09:39
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
14 июня 13:20

Новости: Футбол

Шевченко: «В матче с Северной Македонией будет очень важна наша реализация»
Шевченко: «В матче с Северной Македонией будет очень важна наша реализация»
Евро-2020
22:35
Евро 2020. Италия забила Швейцарии. Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Евро 2020. Италия забила Швейцарии. Онлайн трансляция прямо сейчас
Евро-2020
22:27
Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину во Львове, Болгарию – в Одессе
Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину во Львове, Болгарию – в Одессе
Сборная Украины
22:24
Это не регби! Ужасное исполнение пенальти от Бэйла, после которого мяч улетел в небо
Это не регби! Ужасное исполнение пенальти от Бэйла, после которого мяч улетел в небо
Евро-2020
21:59
Евро-2020. Италия – Швейцария. Стартовые составы
Евро-2020. Италия – Швейцария. Стартовые составы
Евро-2020
21:47
Официально. «Металл» будет переименован в «Металлист»
Официально. «Металл» будет переименован в «Металлист»
Украинская Премьер-лига
21:42
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
Евро-2020
21:07
Бэйл не забил пенальти, но сделал 2 ассиста в матче с Турцией и принес Уэльсу победу
Бэйл не забил пенальти, но сделал 2 ассиста в матче с Турцией и принес Уэльсу победу
Евро-2020
20:59
Евро 2020. Уэльс победил Турцию. Как это было
Евро 2020. Уэльс победил Турцию. Как это было
Евро-2020
20:54
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
12
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00