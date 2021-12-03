«Динамо» будет мучиться в Луцке и другие прогнозы на матчи 17-го тура УПЛ
Это не в Барселону летать. Матч «Динамо» U-19 отменен из-за погодных условий
Сильный снегопад помешал провести выездную встречу киевлян
Фото - ФК Динамо Киев
Матч 17-го тура чемпионата Украины U-19 «Верес» – «Динамо» был запланирован на 3 декабря. Однако встречу пришлось отменить.
Причиной стали тяжелые погодные условия. Из-за сильного снегопада, поле стадиона «Колос» в Березно оказалось неготовым к проведению игры. Арбитры приняли решение об отмене матча.
Напомним, «Динамо» U-19 лидирует в своей группе Юношеской лиги UEFA.
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