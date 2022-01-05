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Это’О: «Африканская сборная может выиграть ЧМ, это одна из простейших задач»
Форвард считает чернокожих футболистов талантливее европейцев
Самюэль Это'О / Фото: Sportbox
Бывший форвард «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это′О считает, что одна из афиканских сборных способна выиграть чемпионат мира. Его слова приводит The Athletic.
«Африканцы очень талантливы, европейцы – в чуть меньшей степени.
Я не вижу ни одной причины, почему африканская страна не могла бы выиграть ЧМ. Вообще говоря, это одна из простейших задач. Это просто парочка футбольных матчей. Почему вдруг это невозможно?
Несмотря на все трудности, с которыми команды могут столкнуться по ходу игр, это не является чем-то невозможным».
Напомним, президент FIFA Джанни Инфантино настаивает на том, чтобы проводить чемпионат мира каждые 2 года.
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