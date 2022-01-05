Это’О: «Африканская сборная может выиграть ЧМ, это одна из простейших задач»

Самюэль Это'О / Фото: Sportbox

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это′О считает, что одна из афиканских сборных способна выиграть чемпионат мира. Его слова приводит The Athletic.

Я не вижу ни одной причины, почему африканская страна не могла бы выиграть ЧМ. Вообще говоря, это одна из простейших задач. Это просто парочка футбольных матчей. Почему вдруг это невозможно?

Несмотря на все трудности, с которыми команды могут столкнуться по ходу игр, это не является чем-то невозможным».